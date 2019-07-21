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Irak'ta Haşdi Şabi'ye 'kimliği belirsiz' hava saldırısı

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin kampına kimliği belirsiz uçaklarca hava saldırısı düzenlendi.

21 Temmuz 2019 Pazar 02:08
Irak'ta Haşdi Şabi'ye 'kimliği belirsiz' hava saldırısı

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin kampına kimliği belirsiz uçaklarca hava saldırısı düzenlendi.

Irak’ın Selahaddin kentindeki Haşdi Şabi güçlerine ait bir askeri kampına havadan bombardıman yapıldığı bildirildi.

Rudaw'ın haberine göre, geçtiğimiz gün saat 01:50 ila 02:20 arasında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir insansız hava aracı Haşdi Şabi bünyesindeki Şuheda’ya bağlı 16’ncı Tugay’ın bulunduğu askeri kampı bombaladı.

Bombardıman sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Reuters haber ajansı ise saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Şimdiye kadar hava aracının kime ait olduğu tespit edilmedi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, bombardımanla ilgili bilgi sahibi olmadıkları belirtildi.

Haşdi Şabi kuzey cephesinde yer alan 16’ncı Tugay, Şii Türkmenler’den oluşuyor.

Askeri kampın bulunduğu Amirli kasabası ise Selahaddin’e bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güneyinde yer alıyor.

Hava saldırının İsrail tarafından düzenlenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 02:08
  1. İran
  2. İsrail
  3. Haşdi Şabi
  4. Selahaddin

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