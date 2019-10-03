Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını yaktı Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenler, vilayete bağlı ilçelerde bazı hükümet binalarını yaktılar.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenler, vilayete bağlı ilçelerde bazı hükümet binalarını ateşe verdi. Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti. Esedi, güvenlik güçleri göstericilerinin Suk eş-Şuyuh kaymakamlık binasından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını ifade etti. Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktaran Esedi, yasağın süresiyle ilgili bilgi vermedi. Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Yarbay Safa Kamil de göstericilerin, Necef vilayetinde Davet Partisi'nin binasını bastığını ancak ateşe vermediğini söyledi. Göstericiler bugün Zikar Vilayet Meclisini basarak, ateşe vermişti.

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