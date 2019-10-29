Irak'ta gece kanlı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ta hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Kerbela kentinde polis göstericilere ateş açtı. Olaylarda 20 kişi öldü, 858 kişi yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4. gününde de devam ediyor. Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Olaylarda aynı zamanda 858 kişi yaralandı.

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.