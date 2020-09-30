Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ın Erbil kentinde, İran yönetimine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi kampı ve havalimanının bulunduğu bölgeye birden fazla füze düştüğü belirtildi.
İran-Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanına yakın bölgede bulunan İKDP kampının yakınına çok sayıda füzenin atıldığını söyledi.
Kadiri, füzelerin hedefinin İKDP kampı mı yoksa Erbil Havalimanı mı olduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, soruşturmaların devam ettiğini belirtti.
Patlamanın ardından havalimanında siren seslerinin duyulduğu kaydedildi.
Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Irak kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD askerlerinin Erbil'de bulunduğu havalimanında patlama olduğunu duyurdu.
Raporda, 3 füzenin havalimanı yakınına düştüğü belirtildi.
KRG: Hashdi Shabi, Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şaabi milislerinin akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na 6 füze fırlattığı belirtildi.
Havalimanına düşen füzelerin Musul ilinin Şeyh Nemre köyünde Haşdi Şabi'ye bağlı 30. Tugay'a ait bir bölgeden fırlatıldığı kaydedildi.
Füzelerden ikisinin patlamadığı ve saldırı nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırı sonrası Erbil-Musul karayolu güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.