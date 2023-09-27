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Dünya Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: 100 ölü, 150 yaralı
Dünya

Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: 100 ölü, 150 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 02:31:00 - 2023-09-27 02:58:03
Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: 100 ölü, 150 yaralı

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre, kentteki düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

100 kişi öldü

Yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği belirtildi.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.
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