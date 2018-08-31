0553 313 94 23

Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni hükümet kurma müzakerelerinde dış müdahalelerin engellenmesine yönelik gösteri düzenlendi.

31 Ağustos 2018 Cuma 23:46
Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurma sürecinde dış müdahalelerin engellenmesini istedi. Göstericilerden Abdurrezzak Mecid, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Irak toplumundaki çeşitli kesimlerin yeni hükümet kurulma sürecinde dış müdahalelerin engellenmesi talebiyle geniş çaplı gösteriler düzenlediğini belirtti.

Eski hükümetlerin dış müdahaleler ve diktelerle kurulduğunu ifade eden Mecid, söz konusu hükümetlerin zayıf olmasına ve görevlerini yerine getirememelerine neden olduğunu söyledi.

TRUM'IN DANIŞMANI NEYİN PEŞİNDE?

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor. McGurk 28 Ağustos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Görüşmede Irak'taki yeni hükümet kurma arayışlarının ele alındığı açıklanmıştı.

MECLİS'İN İLK OTURUMU 3 EYLÜL'DE

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından bir genelge yayımladı. Buna göre meclis ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacak. Toplamda 329 milletvekilinin yer aldığı mecliste yapılacak ilk oturumda, siyasi anlaşma gereği Sünnilerin meclis başkanı adayları için gizli oylama yapılıp bir başkan seçilecek. Meclis Başkanı'nın seçilmesinin ardından, Kürtlere verilmesi beklenen cumhurbaşkanı adayının ismi meclise sunulacak ve seçilmesi için oylama yapılacak.

Seçilecek yeni cumhurbaşkanı meclis çatısı altında bulunan ve en az 165 milletvekiline sahip olan koalisyona hükümeti 90 gün içerisinde kurması ve başbakanı seçmesi için görev vereceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 23:46
  1. ırak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!
    1. Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!
    2. Balıkçılar av sezonu öncesi kurban..
    3. Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi
    4. ABD'den skandal karar! Filistin'e..
    5. Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın..
    6. Güney Afrika'dan dikkat çeken imam..
    7. Ülkede şok! Saldırı sonrası uçuşlar..
    8. Erdoğan, balık av sezonu açılışında..
    9. Beşiktaş, genç oyuncuyu Bursaspor'a..
    10. Kız isteme kavgasında kan aktı!
    11. Seleznyov'dan çok konuşulacak..
    12. Irak'ta halk valilik binasını basmak..
    13. Yardım paralarını tatilde yemişlerdi!..
    14. Nikah şahidi olan Mustafa Destici,..
    15. Başkan Erdoğan düğüne katıldı!
    16. SGK yapılandırma ödemelerini erteledi!
    17. BM uyardı! Bölgede felaket yaşanabilir
    18. Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    19. Maydanozun vücudumuza mucizevi etkisi!
    20. İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan..
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB