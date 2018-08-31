Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurma sürecinde dış müdahalelerin engellenmesini istedi. Göstericilerden Abdurrezzak Mecid, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Irak toplumundaki çeşitli kesimlerin yeni hükümet kurulma sürecinde dış müdahalelerin engellenmesi talebiyle geniş çaplı gösteriler düzenlediğini belirtti.

Eski hükümetlerin dış müdahaleler ve diktelerle kurulduğunu ifade eden Mecid, söz konusu hükümetlerin zayıf olmasına ve görevlerini yerine getirememelerine neden olduğunu söyledi.

TRUM'IN DANIŞMANI NEYİN PEŞİNDE?

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor. McGurk 28 Ağustos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Görüşmede Irak'taki yeni hükümet kurma arayışlarının ele alındığı açıklanmıştı.

MECLİS'İN İLK OTURUMU 3 EYLÜL'DE

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından bir genelge yayımladı. Buna göre meclis ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacak. Toplamda 329 milletvekilinin yer aldığı mecliste yapılacak ilk oturumda, siyasi anlaşma gereği Sünnilerin meclis başkanı adayları için gizli oylama yapılıp bir başkan seçilecek. Meclis Başkanı'nın seçilmesinin ardından, Kürtlere verilmesi beklenen cumhurbaşkanı adayının ismi meclise sunulacak ve seçilmesi için oylama yapılacak.

Seçilecek yeni cumhurbaşkanı meclis çatısı altında bulunan ve en az 165 milletvekiline sahip olan koalisyona hükümeti 90 gün içerisinde kurması ve başbakanı seçmesi için görev vereceği kaydedildi.