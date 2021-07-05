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Gündem Irak'ta DEAŞ saldırısı! 5 ölü, 2 yaralı
Gündem

Irak'ta DEAŞ saldırısı! 5 ölü, 2 yaralı

Irak'ın Diyala kentinin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:43:00 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı! 5 ölü, 2 yaralı

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Diyala kentinin kuzeyindeki Kale köyünden iki sivili kaçırdığı kaydedildi.

Açıklamada, iki sivilin kaçırılması üzerine köylüler ile DEAŞ arasında çıkan çatışmada 5 sivilin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Silahlı çatışma sırasında DEAŞ'ın kaçırdığı iki kişinin kendi çabalarıyla kurtuldukları belirtilen açıklamada, terör mensuplarının daha sonra bölgeden uzaklaştıkları belirtildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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