Irak'ta DEAŞ saldırı düzenledi
Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü açıklandı.
Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırının Çardaklı köyü yakınında devriye gezen Haşdi Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını belirten Ali, bir kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti.
DEAŞ'lı teröristlerce yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı bilgisini veren Ali, bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi