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Dünya

Irak'ta DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:40:00 -
Irak'ta DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığı bildirildi.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.

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