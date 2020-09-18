Irak’ta, “cumhurbaşkanlığı ile hükümet seçiminde değişiklikler öngören yasa tasarısı" hazırlandı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta cumhurbaşkanının görev ve yetki alanlarında değişiklikler ile hükümeti seçimde birinci olan partinin kuracağını öngören yeni yasa tasarısı hazırlandığı bildirildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ali Şükrü, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı ile hükümet seçimi konusunda değişikler öngören yasa tasarısını hazırlayan anayasa değişikliği komitesinin 23 kişiden oluştuğunu ifade ederek, hiçbir siyasi parti mensubunun bulunmadığı söz konusu komite üyelerinin üçünün göstericilerden temsilciler olduğunu söyledi.

Şükrü, "Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanının görev ve yetki alanlarında değişiklikler ve düzeltmeleri içeriyor. Komite ayrıca hükümetin, seçim sonrası mecliste oluşacak en büyük koalisyon değil, seçimde birinci olan parti veya koalisyon tarafından kurulmasını önerdi." dedi.

Cumhurbaşkanlığında hazırlanan yasa değişikliği taslağında 329 sayılı meclisin 175 milletvekilli olması da öneriliyor.

Ali Şükrü, gelecek yıl haziran ayında yapılacak erken seçim öncesi meclisin feshedilmesi talebi yetkisinin de Cumhurbaşkanı Berhem Salih’de bulunduğunu kaydetti.

ABD güçlerinin Irak’tan tamamen çekilmesi konusunda müzakerelerin de sadece Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından yürütüleceğini aktaran Şükrü, "Irak, eksen politikasından uzaklaşmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Irak anayasasına göre, seçim sonrası mecliste kurulacak en büyük koalisyon hükümeti kurabiliyor.