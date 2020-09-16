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Aktüel Irak'ta büyük yolsuzluk operasyonu
Aktüel

Irak'ta büyük yolsuzluk operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:53:09 -
Irak'ta büyük yolsuzluk operasyonu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümete bağlı özel bir gücün eski Emeklilik Dairesi Başkanı Ahmet es-Saadi'yi hakkındaki yolsuzluk gerekçesiyle tutukladığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakanlığa bağlı özel bir güç Bağdat'ta görevinden azledildikten saatler sonra eski Emeklilik Dairesi Başkanı Saadi'yi hakkındaki büyük yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukladı.

Saadi'yi tutuklayan gücün elinde yargı kararı bulunduğu ifade edildi.

Kazımi liderliğinde Ağustos ayında büyük yolsuzluk dosyalarına bakan özel bir komisyon kurulmuştu.

Başbakan Kazımi, yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine giden söz konusu komisyonla devletin egemenliğinin yeniden tesis edileceğini söylemişti.





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