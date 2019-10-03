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Irak’ta büyük patlama! Hükümet binaları tehlikede

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldiği bildirildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:53
Irak’ta büyük patlama! Hükümet binaları tehlikede

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can ya da kaybı olmadığı aktarıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins de yaptığı yazılı açıklamada, korunaklı Yeşil Bölge'de patlama meydana geldiğini doğruladı. Caggins, koalisyon tesislerinin patlamadan zarar görmediğini belirtti.

Henüz açıklama gelmedi

Irak makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Başkent Bağdat'ta bu sabah hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:53
  1. Emniyet kaynakları
  2. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins
  3. Yeşil Bölge
  4. Bağdat
  5. koalisyon
  6. Irak
  7. hükümet

YORUM YAZ

  • HASHAS3 dk önce
    UYAN EY MÜSTLÜMAN ENTARİ GİYİP AMARİKAYA VE İSRİLE KÖLE OINAN ARAP KIRALLARIVE AMARİKANIN VE ESADINTÜRKİYEDEKİ SESEİ OLAN ZAVVALLI ZÜMRELERUYANINİRAK BAŞBAKANI DEDKİ İRAKTATERÖRÖRGÜTÜ HAŞTİ ŞABİYİ İSRAYİL DESTEKLİYOR SENMİSİN SÖYLİYEN
  • adilbeyadilbey26 dk önce
    İsrail, Haşd-i Şabi karargahlarına yaptığı saldırılarla yumuşattığı Irak'a son darbeyi vuracak. GAFLETE YER YOK! TÜRKİYE İÇİN IRAK'TA İZLENEN ABD YÖNTEMİ ÖRNEKTİR. KESİNLİKLE EN UFAK TAVİZ VERİLMEMELİ. DALALET VE HIYANET İÇİNDE OLANLARA GÖZ AÇTIRILMAMALI. TÜRKİYEMİ İÇERİDEN VE DIŞARIDAN GELECEK HER TÜRLÜ TEHDİT ANINDA BERTARAF EDİLİP GÖZDAĞI VERİLMELİ.
  • meşemeşe26 dk önce
    bilhasaıraktakıyamete kadar kan ve gözyaşıasla dinmez,hiç huzurolmaz,nedeniise H.Z.PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNUNUVE YANINDA BULUNAN YAKLAŞIK 70 KİŞİYİACVESUSUZBIRAKTILAR TAM TAKATSIZ KALINCAŞEHİTETTİLER ,
  • İLAHİ ADALETİLAHİ ADALET36 dk önce
    IRAKLILAR KERBELADA EHLİBEYTE SAHİP CIKMADI , ŞEHİD EDİLMELERİNİ GÖZ YUMDU,BUNUN FATURASINI ÖDEYECEKSİNİZ ....RABBİM AZZE VE CELLENİN SÖZÜ VAR 70.000*70.000=4.900.000.000 ıraklı
  • Başçavuş Başçavuş 43 dk önce
    Irak'ı karıştıran ABD ve koalisyon güçleri dirteröristlere füzeleri kim verdi

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