Irak’ta büyük patlama! Hükümet binaları tehlikede
Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldiği bildirildi.03 Ekim 2019 Perşembe 10:53
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can ya da kaybı olmadığı aktarıldı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins de yaptığı yazılı açıklamada, korunaklı Yeşil Bölge'de patlama meydana geldiğini doğruladı. Caggins, koalisyon tesislerinin patlamadan zarar görmediğini belirtti.
Henüz açıklama gelmedi
Irak makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Başkent Bağdat'ta bu sabah hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
12 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.
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