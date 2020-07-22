Irak’ta bombalı saldırı
Irak’ın güneyinde terör örgütü DAEŞ’e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Irak’ın güneyinde terör örgütü DAEŞ’e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı yapıldı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zikar vilayetinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi.