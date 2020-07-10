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Aktüel

Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:00:07 -
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Irak resmi haber ajansına göre, Kembeş, iki hafta önce yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Iraklı kadın vekil aynı zamanda Meclis Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Ülkede 50'ye yakın milletvekilinin Kovid-19'a yakalandığı iddia ediliyor.

Irak'ta son verilere göre virüs nedeniyle toplam 2 bin 882 kişi hayatını kaybetti, 69 bin 612 vaka kaydedildi.


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