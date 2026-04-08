Irak’ta alıkonulmuştu! ABD’li gazeteci serbest bırakıldı
Irak’ta Ketaib Hizbullah tarafından alıkonulan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’un ülkeyi derhal terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldığı açıklandı.
Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘serbest bırakma' girişiminin bir daha tekrar edilmeyeceğini belirterek, “Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan’a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı Shelly Kittleson adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.