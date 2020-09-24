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Aktüel Irak'ta 3 vilayette DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyon
Aktüel

Irak'ta 3 vilayette DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyon

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:33:28 -
Irak'ta 3 vilayette DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyon
KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik Kerkük, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin kırsal bölgelerinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Salahaddin vilayetinde görevli Teğmen Ali Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Salahaddin, Kerkük ve Diyala kentlerinin kırsal bölgelerinde gizlenen DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.” dedi.

DEAŞ mensuplarının üç sınır kent arasındaki geniş kırsal arazilerde gizlendiğini belirten Hüseyin, DEAŞ mensuplarının kentler arası yüzlerce köy için tehdit oluşturduğunu aktardı.

Hüseyin, operasyonun yapıldığı bölgede DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonun kaç gün süreceği ilgili bilgi vermeyen Hüseyin, hedeflerinin bölgedeki yüzlerce köyün güvenliğinin sağlanmak olduğunu kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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