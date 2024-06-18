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Gündem Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-18 11:21:00 - 2024-06-18 11:23:01

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya operasyonların hız kesmeden devam edileceğine dikkat çekilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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