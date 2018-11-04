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Irak'ta 25 DAEŞ'li öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde,ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DAEŞ'e düzenlediği operasyonda 25 terörist öldürüldü.

04 Kasım 2018 Pazar 18:15
Irak'ta 25 DAEŞ'li öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DAEŞ hedeflerine yönelik hava saldırısında 25 terörist öldürüldü.

Irak ordusunda görevli 2'nci Tümen Komutanı Tümgeneral Maan es-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Kerkük'ün kuzeybatısındaki kırsal bölgede gizlenen DAEŞ'lı teröristlere karşı hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Savaş uçaklarının teröristlerin gizlendiği iki ayrı noktayı vurduğunu belirten Sadi, hava saldırısı sonucu 25 teröristin öldürüldüğü, gizlenmek için kullanılan 500 metre uzunluğundaki tünelin de imha edildiği bilgisini verdi.

Sadi, örgütün başta Kerkük'ün güneyi olmak üzere vilayetin geri alınan tüm bölgelerinde eylem hazırlığında olduğunu dile getirerek, güvenlik güçlerinin saldırılara karşı tedbirlerini artırdığını anlattı.

Terör eylemlerini sürdürüyorlar

DAEŞ, dün Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine enerji ileten yüksek gerilim hatlarına bombalı saldırı düzenleyerek, ilçe ve bağlı köyleri elektriksiz bırakmıştı.

Bağdat yönetimi, Aralık 2017'de DAEŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de örgüte bağlı uyuyan hücreler, ülkenin özellikle Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük gibi bazı bölgelerinde zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, önceki gün yaptığı açıklamada, DAEŞ'ın Irak sınırına sadece 5 kilometre mesafede Suriye toprakları içinde konuşlandığı ve Irak'a sızmaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:15
  1. DAEŞ
  2. Irak
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