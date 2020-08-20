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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 87 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 87 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:10:57 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 87 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta bir günde Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 6 bin 208'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 995 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 192 bin 797'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 87 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 208 olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 137 bin 200 olduğu belirtildi.



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