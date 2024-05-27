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Yerel Iraklı aileyi dolandıran karaktersiz tutuklandı!
Yerel

Iraklı aileyi dolandıran karaktersiz tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 12:51:00 -
Iraklı aileyi dolandıran karaktersiz tutuklandı!

Amasya'da bir Iraklı aile, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan bir şahıs tarafından 2 milyon 278 bin lira dolandırıldı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'da bir Iraklı aile, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan bir şahıs tarafından 2 milyon 278 bin lira dolandırıldı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'da yaşayan 29 yaşındaki Irak vatandaşı Rana Waad Elias Sheekhoo, telefonla arayan İ.A'nın, ailesinin adının bir çeteyle ilişkilendirildiğini iddia ederek kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıttığını ve yardım edeceklerini söylediğini aktardı.

Ancak evdeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini istedi. Zanlının evlerinin önüne gelmesiyle birlikte, 50 bin dolar, 64 bin lira değerinde ziynet eşyası, 620 avro ve 17 bin lira (yaklaşık 2 milyon 278 bin lira) tutarındaki parayı aldığı belirtildi. Dolandırıldıklarını fark eden aile, durumu polise bildirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda şüpheli Sivas'ta yakalanarak Amasya'ya getirildi.

Sheekhoo, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim eden polis ekiplerine teşekkür ederek, "Türk istihbaratıyız diye bizi korkuttular, 'senin kimliğini suç örgütünde yakaladık' dediler. Polis kardeşlerimize, ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, inşallah daim olurlar, sağ olsunlar." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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