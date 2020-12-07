  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:08:41 -
Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti

ERBİL (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerindeki gecikmeleri protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde bir çocuk yaşamını yitirdi.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Şerif Rahim, yaptığı açıklamada, ilçedeki protestolar sırasında göstericiler arasında yer alan 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Rahim, ayrıca, protestolar sırasında yaralanan 2 kişinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yerel medyada ise Çemçemal'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasına saldıran protestoculara açılan ateş sonucu 16 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

- Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Süleymaniye'nin Seyitsadık ilçesinde de bugün düzenlenen protestolar sırasında parti binaları ateşe verilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, protestolarda ilçedeki KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisine (Yekgirtu) ait parti binaları ve resmi dairelerin zarar gördüğü ve bazı binaların ateşe verildiği kaydedilmişti.

- KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldı: 2 yaralı

Öte yandan KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 göstericinin yaralandığı aktarılmıştı.

Yaralı göstericilerin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında dün düzenlenen gösterilerde de KYB'ye ait parti binası ateşe verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı
Siyaset

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı

Azerbaycan’ın ezici zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşı sonrasında bölgeye Türk askerinin konuşlandırılacak olması Rusya ve bölgedeki kırınt..
Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi

Atina yönetimi,10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ g..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay