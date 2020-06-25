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Irak'ın Musul vilayetinde 6 semt karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:38:38 -
Irak'ın Musul vilayetinde 6 semt karantinaya alındı
MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 6 semt karantina altına alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası sözcüsü Muhammed Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul vilayet merkezinde Kovid-19'un görüldüğü 6 semtin karantinaya alındığını söyledi.

Kasım, koronavirüsün görüldüğü Cosek, Tayaran, Denden, Vadi Hacar, Musul Cedide ve Gazlani semtlerinde Sağlık ve Sivil Savunma Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekiplerin ev, sokak ve caddelerde titiz bir tıbbi temizlik çalışması başlattığını aktardı.

Sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde semt sakinlerini sağlık kontrolü ve muayeneden geçirdiğine dikkati çeken Kasım, hastalık belirtileri görülen vatandaşların acilen en yakın sağlık ocağına kaldırılacağını ifade etti.

Irak Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 1251, vaka sayısı 34 bin 502 olarak duyurulmuştu.
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