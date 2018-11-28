Irak'ın kuzeyine hava saldırısı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat, Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

TSK'dan yapılan açıklamada harekatla ilgili, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.