Irak'ın kuzeyine hava saldırısı! 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat, Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.28 Kasım 2018 Çarşamba 19:29
Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat, Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
TSK'dan yapılan açıklamada harekatla ilgili, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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