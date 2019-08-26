Irak'ın kuzeyine hava harekatı Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu. Harekatta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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