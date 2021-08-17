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Gündem Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da süren operasyonda, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 08:14:00 -
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı aktarıldı.

 

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