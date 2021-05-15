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Aktüel Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 12:04:00 -
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin, Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği bölgede Hava Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz." ve "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

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