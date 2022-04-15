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Gündem Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiğini ve bu operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık ele geçirilen silahların görüntülerini de paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 12:45:00 -
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığınca operasyonlar hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahramanca ve fedakarca görev yapan Komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilenler şöyle: 110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması” ifadeleri kullanıldı.

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