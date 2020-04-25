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Aktüel

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce'nin ailesine acı haber verildi

2020-04-25 13:25:20 -
Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce'nin ailesine acı haber verildi

HATAY (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen sözleşmeli er Ahmet İnce'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

İnce'nin Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.

Yarın düzenlenecek törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilecek.

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