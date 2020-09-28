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Aktüel Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:16:23 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın, Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.

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