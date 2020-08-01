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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:34:39 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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