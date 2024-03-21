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Gündem Irak’ın kuzeyinde PKK hedeflerine hava harekatı: Yerle bir edildiler
Gündem

Irak’ın kuzeyinde PKK hedeflerine hava harekatı: Yerle bir edildiler

Yeniakit Publisher
2024-03-21 18:46:00 - 2024-03-21 18:47:46
Irak’ın kuzeyinde PKK hedeflerine hava harekatı: Yerle bir edildiler

PKK terör örgütünün kullandığı 39 hedefin 19 ve 20 Mart’ta yapılan hava harekatlarıyla vuruldu.

 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı 39 hedefin 19 ve 20 Mart’ta yapılan hava harekatlarıyla vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 39 hedefin hava harekatlarıyla vurulma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde, 19-20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin vurulduğu anlar yer aldı.
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