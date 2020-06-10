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Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:49:00 - 2020-06-10 11:00:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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