Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.