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Gündem Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ex
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ex

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:34:00 -
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ex

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

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