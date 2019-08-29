Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi29 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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