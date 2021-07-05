Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı, muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.