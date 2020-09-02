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Aktüel Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:57:06 -
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ile 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ele geçirilen mayın ve EYP'lerin METİ timlerince kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdi. Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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