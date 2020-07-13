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Aktüel

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:08:39 -
Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kerkük polisi müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir eve düzenlenen baskında 2 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi.

Kemal, söz konusu semte gelen bir ihbarı değerlendiren polisin 2 kişinin bulunduğu adrese düzenledikleri baskında 2 kilogram uyuşturucu maddesini de ele geçirdiklerini kaydetti.

Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini bildiren Kemal, Kerkük'te uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılarının sayısındaki artışın endişe verici olduğunu ifade etti.
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