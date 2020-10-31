  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ın Halepçe kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi
Aktüel

Irak'ın Halepçe kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:04:21 -
Irak'ın Halepçe kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

ERBiL (AA) - Irak'ın Halepçe kentinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınamak için protesto gösterisi düzenledi.

Fransa karşıtı sloganların atıldığı gösteri sırasında, "Fransız halkı, Macron'un İslam aleminin Hazretine hakaret etmesini önleyin" ve "Hazreti Muhammed'i seviyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Kaymakamlık binasına kadar devam eden yürüyüş, barışçıl bir şekilde sona erdi.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay