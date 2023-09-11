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Ekonomi Irak'ın flaş hamlesi: Türkiye’den peynir satın alacak! Türkiye'yi seçtiler, tamı tamına 132,65 milyon dolar
Ekonomi

Irak'ın flaş hamlesi: Türkiye’den peynir satın alacak! Türkiye'yi seçtiler, tamı tamına 132,65 milyon dolar

Yeniakit Publisher
2023-09-11 22:12:00 -
Irak'ın flaş hamlesi: Türkiye’den peynir satın alacak! Türkiye'yi seçtiler, tamı tamına 132,65 milyon dolar

Irak merkezli bir inşaat ve malzeme tedariği yapan aynı zamanda gıda ithalatçısı olan firmadan şirketten ilişkin dikkat çeken satın alma yapması dikkat çekti. Türkiye’den peynir satın alacak.

Türkiye’nin kaliteli peynirleri, Irak sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Bu iki ülke arasındaki peynir ticareti sadece ekonomik ilişkiyi değil, lezzetli bir kültürel etkileşimi de yansıtıyor. 2022 yılı verilerine göre Türkiye, Irak’a 132,65 milyon dolarlık peynir ihraç ediyor. Ülkemiz, peynir sektöründe Irak’ın 2.büyük tedarikçisi.

Web sitesi bilgilerine göre, ticari faaliyetleri ve genel inşaat ve malzeme tedariği konusunda başarılarıyla bilinen Irak merkezli şirketin Dubai’de de bir şubeleri bulunmakta. Gıda, dondurulmuş gıda, dondurma üretimi ve perakende satış ile ilgili de faaliyet gösteren şirket, taleplerini TurkishExporter ilan sayfasına yazdı.

Her çeşit peynir alımı yapacaklarını da yazan bu ithalat firması ile Forie’de demo üyelik gerçekleştirerek görüşmek mümkün

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