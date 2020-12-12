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Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki milletvekili arasında silahlı çatışma
Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki milletvekili arasında silahlı çatışma

Irak’ın başkenti Bağdat’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki milletvekili arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada bazı vatandaşların yaralandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:24:00 - 2020-12-12 23:26:53

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Meclisi’nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode’nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.

Yaralılar var

Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.

Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kaydederken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

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