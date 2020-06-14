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Aktüel

Irak'a yeni hükümet sonrası Körfez'den ilk ziyaret Kuveyt'ten

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:02:14 -
Irak'a yeni hükümet sonrası Körfez'den ilk ziyaret Kuveyt'ten

BAĞDAT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır es-Sabah, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Sabah, Irak Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile baş başa, basına kapalı görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır es-Sabah'ın Bağdat ziyaretiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Sahhaf, görüşmelerde, birçok alandaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bekleyen sorunlara çözüm bulunması ve iki ülke arasındaki enerji konularının da masaya yatırılmasının beklendiğini söyledi.

Irak milletvekili Hanin Kaddo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin, petrol fiyatlarının düşmesinin yol açtığı ekonomik krizden dolayı Kuveyt'ten 3,7 milyar dolar borcunu ertelemesini istediğini aktardı.

Kuveytli Bakan Sabah, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile de görüştü. Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yazılı mektubunu Irak Başbakanına teslim etti.

Kuveytli bakanın ziyareti, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından buraya Körfez'den yapılan ilk ziyaret olması özelliğini taşıyor.

Irak'ın devrik lider Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden dolayı 52,4 milyar dolar miktarında tazminatı Kuveyt'e ödemesi gerekiyordu. Bağdat, bunun 48,7 milyar dolarını ödedi.

Irak'ta tek gelir kaynağının petrol olduğunu biliniyor.

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