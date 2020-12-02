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Aktüel Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:40:15 -
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 340'a, Suudi Arabistan'da 5 bin 919'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 34 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1961 yeni vaka tespit edildiği, 1743 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 340'a, vaka sayısının da 556 bin 728'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 486 bin 313'e ulaştığı kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 249 kişide virüs tespit edildiği ve 337 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 919'a, vaka sayısının 357 bin 872'ye yükseldiği, 347 bin 513 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

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