Irak ve Suriye'de 10 günde 91 PKK/YPG’li terörist etkisizleştirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde ise 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden kararlı şekilde sürdürüldüğünü duyuran Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/ YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/ YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.