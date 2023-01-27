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Dünya Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık
Dünya

Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi ziyaret kapsamında Fransa'ya geldi. Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını duyurdu. Sudani, bu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını genişletecek bir yol haritası belirleyeceğini ve Irak'ın ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 02:51:00 -
Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık

Fransa’ya resmi ziyaret düzenleyen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Resmi ziyaret kapsamında Fransa’ya gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak'ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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