Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi ziyaret kapsamında Fransa'ya geldi. Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını duyurdu. Sudani, bu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını genişletecek bir yol haritası belirleyeceğini ve Irak'ın ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.