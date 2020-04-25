Irak Türkmenlerinden Türkiye'ye teşekkür

Kuruluşu 24 Nisan 1995 yılına dayanan Irak Türkmen Cephesi ( ITC ) 25. yıl dönümünü kutluyor. Irak Türkmen Meclisi Milletvekili İmdat Bilal, “Bu vesileyle tüm Türkmen halkını, ITC başkanı ve kadroları canı gönülden tebrik ederim. Ayrıca bu dava uğrunda canını veren tüm şehitlerinizi saygıyla anıyor, gazilerimizi selamlıyorum” dedi.

Türkmen Meclisi’nin Irak Türkmenlerin sesini duyurmak, ulusal ve uluslararası platformlarda etkinliklerde bulunarak, Irak Türkmenlerin milli, siyasi, idari ve kültürel haklarını savunduğuna dikkat çeken Bilal, “Kuruluşundan günümüze kadar birçok zorlukları aşarak gerek Irak’ın iç sorunları gerekse de DAEŞ terör örgütü sürecinde olsun, Türkmen halkının savunmasında mücadele ederek yeni Irak’ ın kurulması için gerek siyasi ve diplomatik girişimlerde bulunmuştur” diye konuştu.

Milat'ın haberine göre Bilal, “Bu zor süreçte ve her dönemde Irak halkı ve Türkmenleri yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Devletine sonsuz şükranlarımızı bildirmek isterim” diyerek “Ayrıca Koronavirüs’ten sonra belli ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu sebepledir ki; yeni dünyamızda ve ülkemiz olan Irak’ta daha fazla söz sahibi olmamız ve ayakta durabilmemiz için daha çok çalışıp vizyon ve misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bilal, “Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu bölgede ve Ortadoğu’ da daha güçlü olmasını, ikili ilişkilerin güçlenmesini ve daha aktif bölgede rol almasını temenni ederiz” diye konuştu.