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Irak Türkmen Cephesi'nden flaş çıkış: Golan Tepeleri Türkmenleri'ndir!

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı, Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Siyonist İsrail güçlerinin işgali altındaki Golan Tepeleri(El-Culan) hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 21:35
Irak Türkmen Cephesi'nden flaş çıkış: Golan Tepeleri Türkmenleri'ndir!

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, dünya gündemine oturan Golan Tepeleri (El-Culan) hakkındaki tartışmalara farklı bir boyut kazandıran açıklamada bulundu.

Golan Tepeleri Türkmenler'indir

Irak'taki Türkmenler'in en önemli temsilcilerinden biri olan Salihi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'nin (El-Culan) yasal emlak belgelerinin Türkmenler'de olduğunu ve bunun Quneitre'de(Kuneytire) kanıtlandığını söyledi. Ayrıca bölgede 4 yıl gibi bir süre geçirdiğini ve bölgenin coğrafyasını iyi bildiğini belirtti. Açıklamalarını sürdüren Salihi, 1967 yılındaki İsrail işgalinin ardından başkent Şam’a göçmen olarak yerleşmek zorunda kaldıklarını ve bölgenin İsrail'e ve Araplar'a ait olmadığını Türkmenler'e ait olduğunu vurguladı.

Quneitre (Kuneytire) nedir?

Golan Tepeleri'nin içinde barındıran Suriye'nin güneybatısında yer alan bir il. Kuneytire, Osmanlı döneminde Şam'a giden kervan yolu üzerinde bir yol istasyonu olarak kuruldu. Altı Gün Savaşı sırasında 10 Haziran 1967 tarihinde şehir İsrail tarafından işgal edildi. Daha sonra 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında Suriye şehri geri aldıysa da İsrail karşı saldırılarla kontrolü tekrar geri aldı. Şehir, Haziran 1974 tarihinde İsrail'in çekilmesinden hemen önce neredeyse tamamen yıkıldı. Kuneytire günümüzde Suriye ve İsrail arasında fiili bir sınır oluşturan Birleşmiş Milletler Geri Çekilme Gözlemci Gücü Bölgesi'nde yer almaktadır.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce İsrail işgali altında bulunan Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin(El-Culan) İsrail toprakları sayılacağını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından Türkiye dahil tüm dünyadan tepki yağmıştı.

Kaynak: habervakti.com

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:35
  1. El-Culan
  2. Golan Tepeleri
  3. Erşat Salihi
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  10. Irak Türkmen Cephesi
  11. Türkmenler
  12. Kerkük Milletvekili Erşet Salihi

YORUM YAZ

  • sartsart31 dk önce
    kafir fasistrail ancak kaba kuvvet ve boykottan anlar. onlari kendi pisliklerinde bogmak icin gece gündüz cabalayalim.
  • Ayşe Ayşe 34 dk önce
    Golan farsi ve Kürtçe bir kelimedir.Golan ismini veren kişi Selhaddin eyubidir.Salihin yalanlarından biri, bu zat gündeme gelmek için uyduruyor.
  • Salih kaplanSalih kaplan1 sa önce
    Vuralım o zaman kimi bekliyoruz?

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