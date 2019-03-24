Irak Türkmen Cephesi'nden flaş çıkış: Golan Tepeleri Türkmenleri'ndir!

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, dünya gündemine oturan Golan Tepeleri (El-Culan) hakkındaki tartışmalara farklı bir boyut kazandıran açıklamada bulundu.

Golan Tepeleri Türkmenler'indir

Irak'taki Türkmenler'in en önemli temsilcilerinden biri olan Salihi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'nin (El-Culan) yasal emlak belgelerinin Türkmenler'de olduğunu ve bunun Quneitre'de(Kuneytire) kanıtlandığını söyledi. Ayrıca bölgede 4 yıl gibi bir süre geçirdiğini ve bölgenin coğrafyasını iyi bildiğini belirtti. Açıklamalarını sürdüren Salihi, 1967 yılındaki İsrail işgalinin ardından başkent Şam’a göçmen olarak yerleşmek zorunda kaldıklarını ve bölgenin İsrail'e ve Araplar'a ait olmadığını Türkmenler'e ait olduğunu vurguladı.

Quneitre (Kuneytire) nedir?

Golan Tepeleri'nin içinde barındıran Suriye'nin güneybatısında yer alan bir il. Kuneytire, Osmanlı döneminde Şam'a giden kervan yolu üzerinde bir yol istasyonu olarak kuruldu. Altı Gün Savaşı sırasında 10 Haziran 1967 tarihinde şehir İsrail tarafından işgal edildi. Daha sonra 1973 Yom Kippur Savaşı sırasında Suriye şehri geri aldıysa da İsrail karşı saldırılarla kontrolü tekrar geri aldı. Şehir, Haziran 1974 tarihinde İsrail'in çekilmesinden hemen önce neredeyse tamamen yıkıldı. Kuneytire günümüzde Suriye ve İsrail arasında fiili bir sınır oluşturan Birleşmiş Milletler Geri Çekilme Gözlemci Gücü Bölgesi'nde yer almaktadır.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce İsrail işgali altında bulunan Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin(El-Culan) İsrail toprakları sayılacağını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından Türkiye dahil tüm dünyadan tepki yağmıştı.

Kaynak: habervakti.com