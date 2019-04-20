Irak sınırında terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 20 terörist öldürüldü Türkiye-Irak sınırındaki operasyonlar sonucu, en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Türkiye-Irak sınırındaki, güvenlik güçleri tarafından devam ettirilen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar gelecek...

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