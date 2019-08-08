Irak, petrol üretiminin kısılmasının fiyat istikrarını sağlayacağını düşünüyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP / ALİ CEVAD - Iraklı yetkililer, petrol üretiminin kısılmasının uluslararası petrol piyasasında fiyat istikrarı sağlayacağını düşünüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bağımsız bazı üreticiler, Kasım 2016'da "2017 yılı başından Aralık 2018'e kadar petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varile düşürülmesi" kararı almıştı. Son olarak Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol üretiminin kısılması kararının 9 ay daha uzatılmasının OPEC ve onun müttefiki olan ülkelerin lehine olduğunu söyleyerek, "Petrol üretiminin azaltılması anlaşması, uluslararası piyasalardaki fazla petrolün emilmesini amaçlıyor. Bu da petrolün uluslararası pazardaki fiyatının dengelenmesini ve istikrarın yakalanmasını sağlayacak." dedi.

- "Uluslararası petrol piyasasını gözeterek petrol üretimini artırma planımız var"

Petrol üretimindeki artışın fiyatların düşmesine ve piyasada istikrarsızlığa yol açtığını ve bunun neticesinde de "uluslararası kaygının" söz konusu olduğunu söyleyen Cihad, "Dolayısıyla çokça petrol üretilip düşük fiyata satılması anlamsız olur." ifadelerini kullandı.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Cihad, şunları kaydetti:

"2019 yılının ilk yarısında, bir varil petrolün fiyatı bütçede belirtilen miktarı (56 dolar) geçerek 61 doları buldu. Bu da ülkenin bütçesine fayda sağladı. OPEC'in petrol üretiminin azaltılması yönündeki kararları uzun süreli kararlar değil. Bizim de uluslararası petrol piyasasını gözeterek petrol üretimini artırma planımız var."

- "Petrol üretimini yükseltip petrolü ucuza satmak Irak'a fayda sağlamaz"

Bağdat yönetimi, günlük 4,5 milyon varil olan ham petrol üretimini 6 milyon varile yükseltme kapasitesine sahip olduğunu sıkça dile getiriyor.

Irak Meclisi Petrol ve Enerji Komisyonu Üyesi Sadık el-Sıriti, "Petrol fiyatlarında istikrarın sağlanması Irak'ın çıkarlarına hizmet eder. Halihazırdaki petrol üretimini yükseltmek fiyatların düşmesine neden olabilir. Bu da yüksek miktarlarda petrolü ucuza satmak anlamına gelir ki bu durum Irak'a fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

- Irak'ın günlük petrol üretimini 6 milyon varile çıkarması 5-6 yıllık bir süreç

Iraklı petrol uzmanı Ali Nime de "Halihazırda petrol üretiminin azaltılması noktasında anlaşmaya varılması Irak için olumlu bir durum." dedi.

Ülkesinin günlük petrol üretimini 6 milyon varile çıkarması planının önümüzdeki 5-6 yıllık bir süreç gerektirdiğini ifade eden Nime, şunları kaydetti:

"Irak'ta petrol üretiminin artırılması 2023'te uygulanacak planın ikinci aşamasında gerçekleşecek bir durum. Bu da günlük üretimin 6 milyon varili bulması demek. 2023'e kadar uluslararası piyasalarda petrole olan talebin yükselmesi bekleniyor. Bu durum özellikle ABD'nin petrol ihracatındaki düşüşle (12 milyon varil petrolün altına gerilemesi) birlikte meydana gelebilir."

Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olan Irak'ta günlük yaklaşık 4,5 milyon varil petrol üretiliyor.



Irak'ın gelir kaynağının yaklaşık yüzde 97'sinin petrol ihracatına dayandığı biliniyor.