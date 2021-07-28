  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka
Türk Kızılayı Manavgat'a ekip gönderdi
Gaziantep Valiliği: Etkinlik Suriyeliler tarafından organize edilen gösteri değil
Ali Erbaş'tan Manavgat yangını paylaşımı
Dünya Irak ordusu açıkladı: ABD’nin desteğine halen ihtiyacımız var
Dünya

Irak ordusu açıkladı: ABD’nin desteğine halen ihtiyacımız var

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Resul, "terör tehlikesinin sürdüğünü ve Uluslararası Koalisyon’a ihtiyaç duyduklarını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 20:23:00 -
Irak ordusu açıkladı: ABD’nin desteğine halen ihtiyacımız var

Irak resmi haber ajansına konuşan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, “Terör tehlikesi sürüyor, Uluslararası Koalisyon güçlerine ihtiyacımız var” dedi.

Yahya Resul, Irak’ın Koalisyon’la işbirliğinden yana olduğunu ve Koalisyon’un Irak silahlı kuvvetlerine askeri eğitim, silah yardımı ve istihbarat desteğini sürdürmesini istediklerini kaydetti.

26 Temmuz’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi bir araya gelmiş, Biden görüşmede, “Irak’taki rolümüzü değiştiriyoruz ancak işbirliğimiz sürecek” mesajını vermişti.

Biden ayrıca bu yılın sonunda ABD muharip güçlerinin Irak’taki görevinin sona ereceğini, Irak’la ilişkilerinin yeni bir sürece gireceğini ifade etti.

Kaynak: K24

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay