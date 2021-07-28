Irak ordusu açıkladı: ABD’nin desteğine halen ihtiyacımız var

Irak resmi haber ajansına konuşan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, “Terör tehlikesi sürüyor, Uluslararası Koalisyon güçlerine ihtiyacımız var” dedi.

Yahya Resul, Irak’ın Koalisyon’la işbirliğinden yana olduğunu ve Koalisyon’un Irak silahlı kuvvetlerine askeri eğitim, silah yardımı ve istihbarat desteğini sürdürmesini istediklerini kaydetti.

26 Temmuz’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi bir araya gelmiş, Biden görüşmede, “Irak’taki rolümüzü değiştiriyoruz ancak işbirliğimiz sürecek” mesajını vermişti.

Biden ayrıca bu yılın sonunda ABD muharip güçlerinin Irak’taki görevinin sona ereceğini, Irak’la ilişkilerinin yeni bir sürece gireceğini ifade etti.

Kaynak: K24