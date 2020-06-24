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Aktüel

Irak mali kriz nedeniyle iç ve dış borçlanmaya gidecek

Yeniakit Publisher
2020-06-24 19:52:44 -
Irak mali kriz nedeniyle iç ve dış borçlanmaya gidecek

İSTANBUL (AA) - Irak Meclisi, hükümetin mali krizi atlatmak için ülke içi ya da dışından borçlanmasına onay verdi.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümete yabancı ve yerli kaynaklardan borç temin etme yetkisi veren yasa tasarısı bugün düzenlenen oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Hükümet, böylece, bütçe açığını kapatmak için ülke içi kaynaklardan 13 milyar dolar, dışarıdan ise 5 milyar dolara kadar borçlanma imkanı elde etti.

Petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Irak, başta memur maaşları olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanmasında zorluk çekiyor.





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